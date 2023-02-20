الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين





في سياق منفصل، أكدت الوزارة أن "طهران ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة"، مشيرة إلى رفضها بشدة إساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة في المفاوضات النووية.





إلى ذلك، رحبت الخارجية الإيرانية بجهود قطر في الوساطة بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء.

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رغبة طهران بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يصب في صالح البلدين".