عربي

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رغبة طهران بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يصب في صالح البلدين".

في سياق منفصل، أكدت الوزارة أن "طهران ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة"، مشيرة إلى رفضها بشدة إساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة في المفاوضات النووية.

إلى ذلك، رحبت الخارجية الإيرانية بجهود قطر في الوساطة بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء.

أخبار ذات صلة

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

الصفدي: دون حل القضية الفلسطينية لا يوجد استقرار وأمن

الصفدي: دون حل القضية الفلسطينية لا يوجد استقرار وأمن

الاتحاد الإفريقي يُصدر إعلانًا في ختام دورته ركز على القضية الفلسطينية

الاتحاد الإفريقي يُصدر إعلانًا في ختام دورته ركز على القضية الفلسطينية

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

غزة: &quot;التشريعي&quot; يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

غزة: "التشريعي" يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

&quot;الشعبية&quot;: أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

"الشعبية": أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

صاحب أغنية &quot;بأمارة مين&quot; يكشف عن مواصفات شريكة حياته

صاحب أغنية "بأمارة مين" يكشف عن مواصفات شريكة حياته

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

&quot;فندق عائم&quot; في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

"فندق عائم" في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

عربي

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي