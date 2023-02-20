شؤون فلسطينية

شاهد بالصور: مكافحة المخدرات تضبط قرابة 50 ألف حبة مخدر "روتانا" برفح

شاهد بالصور: مكافحة المخدرات تضبط قرابة 50 ألف حبة مخدر "روتانا" برفح
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت إدارة شرطة مكافحة المخدرات في رفح، فجر اليوم الثلاثاء، قرابة 50 ألف حبة مخدر من نوع "روتانا"، أثناء محاولة تهريبها إلى قطاع غزة.

وأوضحت المكافحة في تصريح لموقع (وزارة الداخلية) بغزة، أنه تم ضبط الكمية المذكورة مخبئة داخل شُحنة من البضائع الواردة إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه وخلال عملها الدوري، وتفتيشها للبضائع الواردة إلى قطاع غزة، تمكنت عناصرها باستخدام الكلاب البوليسية والتحريات الميدانية من الكشف عن الحبوب المخدرة داخل عدد من "المشاطيح الخشبية" التي تحمل البضائع الواردة للقطاع.

وبيّنت شرطة المكافحة إلى أنها أوقفت أحد المشتبه بهم، وتحديد هوية آخرين متورطين في الحادثة.

ونوهت إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشددّت المكافحة على أنها تتابع كافة المنافذ البرية والبحرية في قطاع غزة بشكل دقيق، مؤكدةً أنها ماضية بكل قوةٍ وحزم في ملاحقتها تجار ومروجي المواد المخدرة؛ لحماية شعبنا ومجتمعنا من هذه الآفة الخطيرة.




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