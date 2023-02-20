متى سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين؟

ويأتي ذلك، وفق قرار مجلس الوزراء برئاسة د. محمد اشتية رقم (2) لسنة 2022م بإجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين.ويشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.وجاء ذلك، تجنباً لما يحدث من إرباكٍ سنوي عند التغيير ما بين التوقيت الصيفي والشتوي، وحرصا على ان يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني.