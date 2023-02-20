لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. بايدن يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيارة تمت بسرية تامة حيث لم يعلن أي من الطرفين عن ترتيبات لها.



في حين، نقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مسؤول أوكراني بأن بايدن اجتمع مع الرئيس زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين صباح اليوم.









رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.وأفادت مصادر صحفية أوكرانية، بأن الرئيس الأميركي زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة كييف برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.