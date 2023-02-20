غزة: "التشريعي" يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

رام الله - دنيا الوطنتابعت لجنة التربية والقضايا المجتمعية في المجلس التشريعي، بغزة، عددًا من القضايا وشكاوى المواطنين خلال اجتماعها الدوري بمشاركة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة د. يوسف الشرافي، والأعضاء د. سالم سلامة، ود.خميس النجار.وناقشت اللجنة مخرجات اللقاء التقييمي لمبادرة تثقيف الكادر الطبي في وزارة الصحة التي أطلقتها لجنة التربية خلال الفترة الماضية.واطلعت اللجنة على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بوزارة الصحة، ومديرية تعليم غرب غزة، وأقرت عقد جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.من جهة أخرى تابعت اللجنة خطوات إقرار قانون المسؤولية الطبية، وأقرت بعض الفعاليات والأنشطة التي ستنفذها اللجنة خلال الفترة المقبلة.وحول متابعة خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن اختصاصها، أوعزت اللجنة باستكمال إجراءات استلام الخطط ومتابعتها للأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.