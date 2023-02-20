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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب
الأسير محمد صفران
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المريض محمد صفران (46 عاما) من مدينة رام الله، يمر في وضع صحي سيء للغاية، في عزل "مجدو".  

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الأسير صفران يعاني من التهاب في الكلى يتطلب الخضوع لجلسات غسيل كلى، وأوجاع وورم في الأرجل، ومنذ فترة أصبح يتقيأ دما بعد كل وجبة، كما أن عضلة القلب لديه ضعيفة جدا.

ونوهت إلى الأسير صفران يقبع في العزل الانفرادي منذ قرابة العام، وقد تم تمديد عزله لمدة 6 أشهر إضافية، حتى تاريخ 6/2023، كما يخضع لعقوبة حجز أموال الكانتينا الخاصة به، وفي الوقت نفسه، ترفض سلطات الاحتلال السماح لعائلته بوضع أي مبلغ مالي في حسابه، لكي يستطيع أن يعتاش منه داخل المعتقل.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، لا يستطيع الأسير شراء أبسط الأمور الحياتية كالمنظفات والطعام، لا سيما أن وجبات الطعام التي تقدمها إدارة المعتقل له وجبات نيئة، ومؤخرا بات يشتكي من ظهور بثور على جلده، بسبب عدم امتلاكه شامبو للاستحمام.

وقالت محامية الهيئة أن الأسير يهدد بخوض إضراب عن الطعام، ويضيف" أما الحياة الكريمة أو الشهادة، لا أستطيع إكمال الحياة والسجن بهذا الشكل، ولا يعقل أنه منذ 11 شهر لم يتم تحديد موعد لمحاكمة لفك وانزال حجز الكانتين".  

صفران معتقل منذ عام 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن لـ8 سنوات، وكان قد أُصيب وقت الاعتقال برجله ويده ولا يزال يعاني حتى اللحظة من آثار إصابته، وهذا هو الاعتقال الثاني للأسير، حيث أمضى مسبقا 4 سنوات.

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