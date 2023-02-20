وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إن واشنطن تتوقع بأن توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود شاوش أوغلو: "أطلعنا المسؤولين الصينيين على مخاوفنا وربما يتطلب الأمر بعض العقوبات"، مشيراً إلى أن بكين فهمت مخاطر استمرار تقديم المساعدات لروسيا.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي: أن "فنلندا والسويد اتخذتا خطوات ملموسة بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا"، بشأن الانضمام إلى حلف الناتو.
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