وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً



في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي: أن "فنلندا والسويد اتخذتا خطوات ملموسة بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا"، بشأن الانضمام إلى حلف الناتو.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إن واشنطن تتوقع بأن توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود شاوش أوغلو: "أطلعنا المسؤولين الصينيين على مخاوفنا وربما يتطلب الأمر بعض العقوبات"، مشيراً إلى أن بكين فهمت مخاطر استمرار تقديم المساعدات لروسيا.