دولي

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إن واشنطن تتوقع بأن توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود شاوش أوغلو: "أطلعنا المسؤولين الصينيين على مخاوفنا وربما يتطلب الأمر بعض العقوبات"، مشيراً إلى أن بكين فهمت مخاطر استمرار تقديم المساعدات لروسيا.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي: أن "فنلندا والسويد اتخذتا خطوات ملموسة بموجب المذكرة الموقعة مع تركيا"، بشأن الانضمام إلى حلف الناتو.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً

نتنياهو يُهاجم المتظاهرين أمام مقر (كنيست)

نتنياهو يُهاجم المتظاهرين أمام مقر (كنيست)

خوفًا من هجوم إيراني.. بحرية الاحتلال ترفع مستوى التأهب في البحر الأحمر

خوفًا من هجوم إيراني.. بحرية الاحتلال ترفع مستوى التأهب في البحر الأحمر

شاهد: فضيحة سرقة تطال فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا

شاهد: فضيحة سرقة تطال فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش إلى أمريكا الشهر المقبل في أول زيارة منذ توليه منصبه

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش إلى أمريكا الشهر المقبل في أول زيارة منذ توليه منصبه

نتنياهو يُعقب على القصف الإسرائيلي في سوريا ويوجه رسالة لإيران

نتنياهو يُعقب على القصف الإسرائيلي في سوريا ويوجه رسالة لإيران

إعلام إسرائيلي: خلافات بن غفير وشبتاي على وشك الانفجار

إعلام إسرائيلي: خلافات بن غفير وشبتاي على وشك الانفجار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الشعبية&quot;: أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

"الشعبية": أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يضيق على المواطنين عبر الحواجز العسكرية في القدس

الاحتلال يضيق على المواطنين عبر الحواجز العسكرية في القدس

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

&quot;المالية&quot; بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري عن يناير

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري عن يناير

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

منوعات

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

&quot;فندق عائم&quot; في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

"فندق عائم" في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في &quot;الليلة الماسية&quot;؟

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في "الليلة الماسية"؟

عربي

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه