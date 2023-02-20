الجرائم الإلكترونية بخانيونس تُنجز قضية "نصب واحتيال" لسيدة سعودية

وأوضحت "الجرائم الإلكترونية" أنه وبالبحث والتحري والمتابعة الفنية تم إثبات الحالة على المدعو "أ. د"، وباستدعائه واستجوابه، أقر بما هو منسوب إليه.







ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملف القضية المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بمحافظة خانيونس، شكوى سيدة من السعودية، والتي مفادها قيام شخص مجهول بالنصب والاحتيال عليها بمبلغ وقدره 40 ألف ريال، عبارة عن تجارة مواد ومنتجات وبيعها بالإيهام.