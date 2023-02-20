الاحتلال يضيق على المواطنين عبر الحواجز العسكرية في القدس

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، من إجراءات التنكيل والتضييق على المقدسيين وخاصة الطلاب خلال محاولتهم المرور عبر الحواجز العسكرية في شعفاط وقلنديا.وفرضت قوات الاحتلال، إجراءات قاسية وعمليات تفتيش دقيقة للمواطنين على حاجزي شعفاط وقلنديا، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة وإعاقة وصول الطلاب لمدارسهم.واصطف مئات الطلاب في طوابير طويلة على حاجز شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة، في وقت عرقل جنود الاحتلال مرور الحافلات المدرسية ومركبات المواطنين عبر الحاجز.وشهد حاجز قلنديا شمال القدس، إجراءات مشابهة وإعاقة مرور مئات المركبات الفلسطينية عبر الحاجز العسكري.