شؤون فلسطينية

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين
مقر أونروا في غزة
رام الله - دنيا الوطن
تطلق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، تطبيقًا تفاعليًا ثنائي اللغة لتعزيز خدمات التسجيل للاجئي فلسطين وغيرهم من الأشخاص المستحقين داخل أقاليم عملياتها وخارجها.

من خلال هذا التطبيق، يمكن للاجئي فلسطين وغيرهم من الأشخاص المستحقين القيام بالاطلاع على بيانات التسجيل الخاصة بهم وبأفراد عائلاتهم، والتقدم بطلب لتسجيل المواليد الجدد، واقعة زواج أو طلاق، الإبلاغ عن وفاة، وأي تعديلات أخرى على بيانات التسجيل، بالإضافة إلى تعديل عنوان الإقامة وبيانات التواصل، ومتابعة طلبات التسجيل المرسلة، والحصول على نسخة من بطاقة التسجيل العائلية الإلكترونية.

ويعد هذا التطبيق وفق بيان للوكالة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي لـ (أونروا)، ويحكمه إطار صارم لحماية البيانات والأمن والخصوصية، وقد تم تطويره من قبل قسم الاستحقاق والتسجيل في الأونروا ضمن دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية ودائرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة.

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