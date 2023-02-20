عربي

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن خفر السواحل التونسي، أمس الأحد، تمكنه من إنقاذ 423 مهاجرًا قبالة سواحل البلاد خلال ليلة واحدة وإحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية.

وبحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، فقد: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 شباط/ فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ عدد 423 شخصًا".

ووفقًا للبيان فإن:"المهاجرين هم 71 تونسيا و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان". وفق (الجزيرة نت)

وأفاد خفر السواحل التونسي، في بيان الجمعة، بأن عمليات الهجرة غير القانونية "تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا الأسبوع نظرًا لتحسن العوامل الجوية".

أخبار ذات صلة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

الصفدي: دون حل القضية الفلسطينية لا يوجد استقرار وأمن

الصفدي: دون حل القضية الفلسطينية لا يوجد استقرار وأمن

الاتحاد الإفريقي يُصدر إعلانًا في ختام دورته ركز على القضية الفلسطينية

الاتحاد الإفريقي يُصدر إعلانًا في ختام دورته ركز على القضية الفلسطينية

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أول تعليق رسمي سوري على القصف الإسرائيلي في دمشق

أول تعليق رسمي سوري على القصف الإسرائيلي في دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يضيق على المواطنين عبر الحواجز العسكرية في القدس

الاحتلال يضيق على المواطنين عبر الحواجز العسكرية في القدس

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

أونروا تطلق تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لخدمات التسجيل للاجئي فلسطين

&quot;المالية&quot; بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري عن يناير

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري عن يناير

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي الأسيرين الطويل وجوري بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي الأسيرين الطويل وجوري بنابلس

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

منوعات

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

&quot;فندق عائم&quot; في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

"فندق عائم" في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في &quot;الليلة الماسية&quot;؟

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في "الليلة الماسية"؟

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

عربي

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه