خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن خفر السواحل التونسي، أمس الأحد، تمكنه من إنقاذ 423 مهاجرًا قبالة سواحل البلاد خلال ليلة واحدة وإحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية.وبحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، فقد: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 شباط/ فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ عدد 423 شخصًا".ووفقًا للبيان فإن:"المهاجرين هم 71 تونسيا و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان". وفق (الجزيرة نت)وأفاد خفر السواحل التونسي، في بيان الجمعة، بأن عمليات الهجرة غير القانونية "تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا الأسبوع نظرًا لتحسن العوامل الجوية".