دولي

نتنياهو يشن هجومًا على المتظاهرين أمام مقر (كنيست)

نتنياهو يشن هجومًا على المتظاهرين أمام مقر (كنيست)
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
شن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجومًا على المتظاهرين أمام مقر (كنيست)، صباح اليوم الإثنين.

وقال نتنياهو: "عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في كنيست، فهذا ليس احتجاجا مشروعا".

وأضاف: "المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية (التصويت)".

ودعا نتنياهو، الشرطة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري والسماح لأعضاء (كنيست) بالوصول إلى المبنى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأنه من المتوقع أن يصوّت (كنيست) الإسرائيلي، مساء اليوم بالقراءة الأولى على مشروعيّ قانونين يتعلقان بالنظام القضائي.

وبحسب ما نقلته صحيفة (هأرتس) الإسرائيلة، فإنه: "من المتوقع أن يصوت (كنيست) اليوم بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يتم الترويج لهما كجزء من خطة إضعاف النظام القضائي".

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت عليها في الجلسة الكاملة سيتم في المساء وفقًا للتقديرات الأولية.

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