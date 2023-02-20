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ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي
عبد الله منصور
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت حكومة الوحدة الوطنية الليلية، عن عبد الله منصور، أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في عهد نظام معمر القذافي السابق وذلك بعد تسع سنوات قضاها في سجن طرابلس إثر استلامه من النيجر في 2014.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): إنه "لم تكن فبراير (ثورة أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم".

وأضاف: "لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور".

ودعا الدبيبة "كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن".

ومساء الأحد، تداول نشطاء وصفحات إخبارية ليبية، صورة لعبد الله منصور، عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة.

وفي 14 شباط/ فبراير 2014، استلمت ليبيا منصور من دولة النيجر التي فر إليها بعد سقوط نظام القذافي إثر ثورة شعبية عام 2011، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

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