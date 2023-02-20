حاكم مصرف لبنان يعلن موعد تخليه عن منصبه

أفاد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، بأنه قرر ترك منصبة عند انتهاء فترته الحالية خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.





وقال سلامة، خلال تصريحات صحفية، إنه "لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة"، مشيرًا إلى أنه يرى "الفترة الماضية كافية".



وذكر سلامة أن احتياطيات البلاد الحالية من النقد الأجنبي تبلغ 10 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة احتياطيات الذهب 17 مليار دولار. وفق (سكاي نيوز)



ويواجه سلامة العديد من الانتقادات بسبب السياسات التي اتبعها مصرف لبنان المركزي خلال أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد.



وأجرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تحقيقات منذ أبريل، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".



وكانت باريس أيضا قد وجهت اتهامات لسيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.



وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق المصدر ذاته.



ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.





رام الله - دنيا الوطن