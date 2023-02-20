شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج

جامعة النجاح تستضيف الحفل المركزي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، استضافت جامعة النجاح الوطنية الحفل المركزي الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بتاريخ 19/2/2023 في مدرج الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم.

وجاء ذلك بحضور الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، وعطوفة اللواء إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس، والأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية، والأستاذ الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القرآن الكريم في الجامعة؛ وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والشخصيات الاعتبارية من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته وحشد من طلبة الجامعة، وقد ترأس عرافة الحفل السيد محمد جهاد الكيلاني، مدير مديرية أوقاف نابلس.

ورحب أ.د. زيد بالضيوف الكرام، مؤكداً أن جامعة النجاح الوطنية هي جزء فاعل من نسيج هذا المجتمع، وتحرص دوماً أن يكون لها موقع ريادي ومتميز في احتضان الأنشطة اللامنهجية الدينية والوطنية والعلمية، والتي تمثل القيم التي تنطلق من خلالها جامعة النجاح الوطنية في مد جسور التعاون مع المجتمع لتحقق رسالتها السامية التي نصت على الحفاظ على الإرث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني.

وفي كلمته نقل اللواء رمضان تحيات الرئيس عباس رئيس دولة فلسطين، مثمّناً الدور الديني الكبير الذي تقدمه جامعة النجاح منذ تأسيسها للمجتمع، والتي تحرص دوماً أن يكون لها موقعاً متميزاً في مجال الأنشطة المجتمعية بجانب التعليم الأكاديمي، مؤكداً أن جامعة النجاح جزء لا يتجزأ من مدينة نابلس وحريصة دائماً على القيام بدورها المجتمعي.

من جهته رحب الشيخ البكري بالحضور الكرام بهذه الذكرى المباركة، مثنياً على دور جامعة النجاح الوطنية في تخريج العلماء والقادة، وشكر إدارة الجامعة على استضافتها لهذا الاحتفال، مضيفاً "صامدون في هذه البلاد لن نبرح مهما تعرض العدو إلينا، فسنكون الجند الأوفياء لهذا الوطن، ولبيت المقدس".

هذا وتضمن الحفل مشاركة فرق أدت مدائح نبوية وزجل شعبي وأناشيد دينية خاصة بالمناسبة.






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