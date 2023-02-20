شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي الأسيرين الطويل وجوري بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي الأسيرين الطويل وجوري بنابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين مدينة نابلس من محوريها الجنوبي والغربي، بمساندة طائرة استطلاع.

ودفع الاحتلال بقوات كبيرة إلى حي المريش في قلب رفيديا، وشارع المريج وشارع تل في نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري، اللذين يتهمهما بتنفيذ عملية (شافي شمرون) قبل أشهر وقتل جندي إسرائيلي.

وتصدى شبان لاقتحام قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، حيث أعلنت مجموعات (عرين الأسود) تنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في عدة محاور بنابلس.

وتخلل الاقتحام مواجهات، أسفرت عن إصابة 20 مواطنًا بالاختناق بفعل قنابل الغاز السام، تم علاجها ميدانيًا.

كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية في محيط شارع المريج بنابلس، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.

وخلال مداهمة منزلي الأسيرين الطويل وجوري، قامت الفرق الهندسية التابعة للاحتـلال بأخذ قياسات المنزلين وأحدثت ثقوباً وعلامات باللغة العبرية على الجدران.

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