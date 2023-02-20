حكومة الاحتلال تنوي اتخاذ قرار لخفض التوتر في شهر رمضان





رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، عن نية حكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار لخفض التوتر في القدس خلال شهر رمضان المبارك.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه "من المتوقع أن تقلص الحكومة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان".وفي وقت سابق، ذكرت القناة: "تستعد المؤسسة الأمنية لتصعيد حقيقي مع قرب شهر رمضان الذي سيبدأ بعد حوالي شهر ونصف".وأضافت أنه "من الإجراءات الوقائية التي ينوي الجيش اتخاذها هو تعزيز القوات في الميدان بثلاثة كتائب".وفي السياق، نشر موقع إسرائيلي، الليلة الماضية، تفاصيل اتفاق جرى بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة أمريكية بشأن خفض التوترات بالضفة الغربية.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه "بوساطة أمريكية وتحت ضغط شديد من إدارة جو بايدن، توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية".وأضاف الموقع: "بحيث يعلق الطرفان في إطاره الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر، السلطة تعلق نشاطها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وإسرائيل تؤخر الترويج لخطط البناء".