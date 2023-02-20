دولي

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي
(كنيست) الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن يصوّت (كنيست) الإسرائيلي، مساء اليوم بالقراءة الأولى على مشروعيّ قانونين يتعلقان بالنظام القضائي.

وبحسب ما نقلته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلة، فإن :"من المتوقع أن يصوت (كنيست) اليوم بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يتم الترويج لهما كجزء من خطة إضعاف النظام القضائي".

ووفقًا للصحيفة، أحدها يسعى إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة حتى يسيطر عليها الائتلاف، والثاني سيمنع المحكمة العليا من التدخل وإبطال القوانين الأساسية.

وأشارت إلى أن التصويت عليها في الجلسة الكاملة سيتم في المساء وفقًا للتقديرات الأولية.

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