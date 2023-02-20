"الأرصاد" تتوقع حالة الطقس حتى الخميس المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، صافياً بوجه عام دافئا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، وفي ساعات المساء أجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.