شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تدين استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي يتعلق بالاستيطان

"المقاومة الشعبية" تدين استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي يتعلق بالاستيطان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، مساء الأحد، استجابة السلطة الفلسطينية للضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.

وقالت الحركة: إن "عدم إعلان السلطة عن موقف واضح ضد الاستيطان والممارسات الاجرامية صهيونية، يعطي الكيان ذريعة جديدة لمواصلة سياساته الإرهابية ضد أبناء شعبنا".

ودعت السلطة لعدم التعلق بالأوهام الامريكية وسراب التسوية، حيث لا سبيل أمام شعبنا إلا مقاومة هذا الاحتلال ودحره عن أرضنا بالقوة.

ورحبت الحركة بموقف المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، تجاه استصدار قرار أممي  لإدانة الاستيطان.

كما دعت لمزيد من الحراك العربي والإسلامي في المؤسسات الدولية لإدانة الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الذي لم يستفد شيئًا من المجتمع الدولي أو الاتفاقيات السياسية.

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