الاحتلال يعتقل مواطنًا شرق خانيونس جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنًا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية للقطاع، اعتقلوا مواطنًا لم تعرف هويته بعد.وكانت إذاعة جيش الاحتلال زعمت بأن الجيش اعتقل فلسطينيًا حاول اجتياز السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف.الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، تعتقل أي مواطن يحاول الوصول إلى أرضه في تلك المناطق.