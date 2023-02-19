شؤون فلسطينية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة دعم للأسرى في الخليل

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة دعم للأسرى في الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة دعم للأسرى في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل عند مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.

وأضافت المصادر: كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت تحرك المواطنين ومركباتهم.

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