الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية وبشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، ومحيطها فجر اليوم الأحد، ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين والعشرات من الجرحى.وقالت إن "هذا الاعتداء الذي جاء وسوريا تعاني تبعات الكارثة الزلزال الذي حل بها ما هو إلا تأكيد على الطبيعة الإجرامية واللا إنسانية لهذا الكيان المسخ، والذي تزامن أيضاً مع المجزرة الإرهابية الوحشية التي نفذها تنظيم الدولة على مدنيين يسعون وراء رزقهم في جمع فطر (الكمأة) قرب منطقة السخنة في البادية السورية، ما أدى إلى استشهاد 53 بين مدني وعسكري وجرح آخرين".وحملت الأمانة العامة، أمريكا مسؤولية هذه المجزرة لأنها هي التي منعت الجيش العربي السوري من استكمال تطهير كامل البادية السورية وريف دير الزور الشرقي والجزيرة من تنظيم الدولة عبر استهداف الطائرات الأميركية وحدات الجيش السوري، أثناء ملاحقته أفراد التنظيم بعد تطهيرمدينة دير الزور منهم عام 2017.