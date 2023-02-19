تفاصيل تأسيس منظمة للصيادلة الفلسطينيين الأميركيين

أعلن في الولايات المتحدة الأميركية عن تأسيس منظمة الصيادلة الفلسطينيين الأميركيين، وتسجيلها كمؤسسة غير ربحية.







وعقدت المنظمة اجتماعها الأول اليوم الأحد، وتم خلاله انتخاب رئيس، ونائب للرئيس، وأعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة.

رام الله - دنيا الوطنوانتخبت رنا صالح، رئيسة للمنظمة، وفؤاد عبد الجابر نائبا للرئيس، وعضوية الهيئة الإدارية: أميرة محمد، وفادي مصلح، وفادي عبد الخالق، وجمال جبريل، وباسم حمدان، كما انتخبت لينا مصلح منسقة ومتحدثة باسم المنظمة في فلسطين.يذكر أن منظمة الصيادلة الفلسطينيين الأميركيين تهدف لدعم وتمكين عمل الصيدلانيين الفلسطينيين في الولايات المتحدة وربطهم بوطنهم فلسطين، وتمكينهم من تقديم الدعم المنظم والمؤطر لفلسطين عبر الانتماء لمنظمة توحد عملهم.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل إطار للصيادلة الفلسطينيين الأميركيين.