شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يطلع على احتياجات محافظة بيت لحم

وزير الأشغال يطلع على احتياجات محافظة بيت لحم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، لقاء مع فعاليات محافظة بيت لحم، بحضور المحافظ كامل حميد، للاستماع إلى المواطنين والوقوف عند احتياجاتهم.

وأكد زيارة خلال اللقاء، الذي ضم قادة الأجهزة الأمنية، وممثلي الفصائل والتنظيمات الوطنية والإسلامية، ومدراء المديريات، وأمناء السر، ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاعتبارية، أن الحكومة ملتزمة باستكمال دفع رواتب الموظفين، والعلاوات، وحقوق الموظفين، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات كافة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى للقضاء على مشروعنا الوطني، وإفشال مساعي الحكومة الفلسطينية في توحيد الصفوف وتعزيز السلم الأهلي، عبر القتل والهدم والاعتقال والبطش بالأسرى، وسرقة أموالنا، وتدنيس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واجتياح مدننا ومخيماتنا، أمام أنظار العالم والمؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي.

وشدد زيارة على أنه في ظل هذه الظروف الصعبة والمؤامرات المحاكة ضد الشعب الفلسطيني، "نحن في أمس الحاجة للوحدة وإنهاء الانقسام، والتلاحم"، مؤكدا أن القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني قادرين على الوقوف أمام هذه التحديات، وإفشال المؤامرات.

وأشاد الوزير زيارة بالموظفين على صبرهم في ظل الظروف الصعبة، معربا عن شكره وامتنانه لرجال الأمن الذين كانوا دائما في مقدمة الصفوف لخدمة المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد كلف، في جلسته الأسبوعية التي عقدها الإثنين الماضي، الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وتعزيز صمودهم، في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية، في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، خاصة في مدينة القدس، وجميع المناطق المستهدفة باعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتعدي على المنازل والممتلكات.

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