منصور يكشف لـ"دنيا الوطن" آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن الاستيطان في مجلس الأمن
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مساء الأحد، آخر ما توصلت إليه الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن والرامية إلى وقف مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وقال السفير منصور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "استمرار لعمليتنا، توصلنا مع الأعضاء في مجلس الأمن إلى المحافظة على جبهة دولية متماسكة وقوية من الجميع"، مشددًا أنه سيطرح غدًا في جلسة مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يعتمد بالمجلس ويأخذ رقمًا.
وأضاف أنه من ضمن المسيرة في المشاورات، استطعنا التوصل إليها بحيث ألا تحدث أية شروخ أو انقسامات في هذه الجبهة الدولية والتي تزيد من حصارها ضد الأعمال الأحادية الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل من خلال الاستيطان أو البؤر الاستيطانية أو هدم المنازل أو ما إلى ذلك من بقية الانتهاكات التي ترتكبها.
وزاد السفير منصور: "مشروع القرار الذي تقدمنا به والتي كان فيه عدم اعتراض على فحواه من 14 عضوًا ولكن الولايات المتحدة لا تريد قرارًا ولا تريد أن تفعل (فيتو) حيث أنها موافقة على مشروع بيان رئاسي، فهذه هو الذي سيكون المخرج غدًا وهي خطوة إضافية في الطريق الذي سرنا فيه".
وشدد أنه من المهم أن نحافظ على وحدة هذه الجبهة الدولية ومحاصرة الطرف الإسرائيلي المعزول، لأن المعارك قادمة، ولذلك نريد الجميع أن يكون في نفس الخندق لمواجهة ما هو قادم كما يواجهون الأعمال الأحادية الغير قانونية بشأن الاستيطان والبؤر الاستيطانية وكافة الانتهاكات الأخرى.
وختم السفير منصور تصريحه بالقول: إن "موضوع القدس من زاوية الوضع القانوني والتاريخي سيكون موجودًا في البيان الرئاسي، أما فيما يتعلق بمجاري الأحداث هي أعمال أحادية غير قانونية، في نصوص للتصدي لها ووقفها ورفضها".
ومن المرجح أن يصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يوم الإثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، بشأن دعوة إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية.
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، يوم الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.
كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، مساء الأحد، آخر ما توصلت إليه الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن والرامية إلى وقف مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وقال السفير منصور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "استمرار لعمليتنا، توصلنا مع الأعضاء في مجلس الأمن إلى المحافظة على جبهة دولية متماسكة وقوية من الجميع"، مشددًا أنه سيطرح غدًا في جلسة مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يعتمد بالمجلس ويأخذ رقمًا.
وأضاف أنه من ضمن المسيرة في المشاورات، استطعنا التوصل إليها بحيث ألا تحدث أية شروخ أو انقسامات في هذه الجبهة الدولية والتي تزيد من حصارها ضد الأعمال الأحادية الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل من خلال الاستيطان أو البؤر الاستيطانية أو هدم المنازل أو ما إلى ذلك من بقية الانتهاكات التي ترتكبها.
وزاد السفير منصور: "مشروع القرار الذي تقدمنا به والتي كان فيه عدم اعتراض على فحواه من 14 عضوًا ولكن الولايات المتحدة لا تريد قرارًا ولا تريد أن تفعل (فيتو) حيث أنها موافقة على مشروع بيان رئاسي، فهذه هو الذي سيكون المخرج غدًا وهي خطوة إضافية في الطريق الذي سرنا فيه".
وشدد أنه من المهم أن نحافظ على وحدة هذه الجبهة الدولية ومحاصرة الطرف الإسرائيلي المعزول، لأن المعارك قادمة، ولذلك نريد الجميع أن يكون في نفس الخندق لمواجهة ما هو قادم كما يواجهون الأعمال الأحادية الغير قانونية بشأن الاستيطان والبؤر الاستيطانية وكافة الانتهاكات الأخرى.
وختم السفير منصور تصريحه بالقول: إن "موضوع القدس من زاوية الوضع القانوني والتاريخي سيكون موجودًا في البيان الرئاسي، أما فيما يتعلق بمجاري الأحداث هي أعمال أحادية غير قانونية، في نصوص للتصدي لها ووقفها ورفضها".
ومن المرجح أن يصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يوم الإثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، بشأن دعوة إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية.
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، يوم الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.
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