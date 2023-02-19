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شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يطّلع على أوضاع محافظة الخليل

وزير الداخلية يطّلع على أوضاع محافظة الخليل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأحد، على الوضع العام في محافظة الخليل.

وفي هذا السياق، اجتمع الوزير هب الريح مع محافظ الخليل جبرين البكري، وبحث معه عددا من الملفات والقضايا الهامة التي تخص أبناء المحافظة.

واستعرض الاجتماع الوضع في محافظة الخليل على المستويات كافة، وضم قادة ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، وأمناء سر أقاليم حركة "فتح"، ونائب المحافظ خالد دودين.

واستمع وزير الداخلية لتفاصيل حول القضايا الملحة لتمكين حصول المواطنين على كل ما يلزم من خدمات، وتمتعهم بالأمن والاستقرار الذي يساهم بتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.

كما ترأس هب الريح، بحضور المحافظ، اجتماعا موسعا ضم فعاليات ومؤسسات محافظة الخليل كافة، ناقش خلاله أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة.

ودعا مكونات المجتمع الفلسطيني إلى المزيد من التكاتف والالتفاف حول المشروع الوطني والقيادة الفلسطينية، ومساندة خطواتها المشروعة على الصعيد الدولي بتكريس احترام القانون والمساهمة بتعزيز منظومة السلم الأهلي، لضمان استقرار المجتمع وسلامة مكتسباته.

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