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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

الرئيس عباس يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية الياباني تكاجي كي، والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس عباس، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص دولة فلسطين على تطويرها، مقدما الشكر لليابان على مواقفها السياسية والاقتصادية ودعمها للشعب الفلسطيني.

من جانبه، جدد الضيف الياباني مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، مؤكدا استمرار اليابان بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني لبناء قدراته الوطنية.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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