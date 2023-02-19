شؤون فلسطينية

حمادة: العصيان المدني بالقدس خطوة مهمة لصد عدوان الاحتلال

حمادة: العصيان المدني بالقدس خطوة مهمة لصد عدوان الاحتلال
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس أن العصيان المدني الذي ينفذه أبناء شعبنا في أحياء القدس المحتلة خطوة مهمة لصد عدوان الاحتلال وتصاعد جرائمه وانتهاكاته بحقّ أهلنا المقدسيين، وآخرها قرارات حكومة الاحتلال بتصعيد وتيرة هدم المنازل والتضييق على السكان بكل السبل بهدف تهجيرهم والسيطرة التامة على المدينة المقدسة.

وقال المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الأحد: "إنّ المقاومة الفلسطينية لن تنكسر ولن تخشى إرهاب الاحتلال، وإنّ هذا العصيان لن يكون نهاية المطاف في مواجهة جرائم المحتل وقراراته الإرهابية".

وأشار إلى أن شعبنا سيواصل ثورته بكلّ الوسائل المتاحة دفاعًا عن نفسه وحماية المسجد الأقصى المبارك، مبينا أن حالة العصيان ستتمدد إلى جميع الأحياء، ولن يهدأ لشعبنا بال إلا بإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وبعث حمادة بالتحية إلى أهلنا الصامدين في القدس، ومقاومينا الأبطال، وثوارنا البواسل الذين لا يصمتون على الظلم والعدوان، وقد أخذوا على عاتقهم تسييج القدس والأقصى بأرواحهم.

وحث أهلنا بالقدس على مواصلة النفير واستهداف قوات الاحتلال في كل مناطق التماس لإجباره على التراجع عن سياساته العنصرية ورفع يده الغليظة عن أهلنا في القدس.

كما دعا حمادة أبناء شعبنا في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل إلى النفير ومساندة أهلنا في القدس في حراكهم الثوري وعصيانهم المدني حتى تحقيق أهدافه كاملة.

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