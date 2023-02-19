النائب طافش: الأسرى قادرون على انتزاع حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنقال النائب خالد طافش إن "الأسرى قادرون على الوقوف في وجه سجانيهم وسياستهم العنصرية"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة دعمهم وإسنادهم بشتى الوسائل.وأضاف النائب طافش أن "الأسرى هم تيجان على رؤوس الأحرار في العالم، وهم الذين كما قال الله تعالى (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين)، فكانوا هم للصبر عنوان".ولفت إلى أن الأسرى انتزعوا حقوقهم رغم أنف السجان على مدار سنوات مضت، ودفعوا ثمن ذلك من دمائهم وأجسادهم، مؤكداً أنهم قادرون اليوم على الوقوف في وجه الاحتلال، وسيرغمونه على التراجع عن خطوات التضييق وانتزاع حقوقهم بإذن الله.ودعا طافش شعبنا الفلسطيني إلى دعم أبنائه الأسرى في خطواتهم، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية وأحرار العالم بالوقوف مع أسرانا أسرى الحرية في وجه سياسة الإرهاب التي يمارسها الاحتلال ضدهم.