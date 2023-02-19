صحيفة إسرائيلية: سموتريتش إلى أمريكا الشهر المقبل في أول زيارة منذ توليه منصبه

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش سيغادر الشهر المقبل في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ توليه منصبه.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يشارك سموتريتش في المؤتمر السنوي للسندات "البوندس" الذي يقام في الولايات المتحدة لجمع الأموال.وتابعت: "لم يتضح بعد ما إذا كان سموتريتش أو أي شخص من حاشيته سيسعى إلى تنسيق اجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين أعربوا صراحة مؤخرًا عن معارضتهم القوية للإجراءات التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو".