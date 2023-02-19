أميركيون يطالبون بمقاطعة رحلات تشجيع الشباب اليهود على الاستيطان في فلسطين

طالب أميركيون بمقاطعة وإلغاء مشروع "حق الولادة" الممول من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يشجع الشباب اليهودي الأميركي على الهجرة والاستقرار في إسرائيل.







ويسعى المشروع لتبرير سياسات الفصل العنصري والجرائم اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنوقد وقع أكثر من ألفي مواطن أميركي على الحملة التي أطلقتها منظمة "كود بينك" ضد هذه الزيارات.وأشارت الحملة إلى "سياسات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، وحملات المداهمة والعنف والرقابة والتفجيرات المميتة على يد إسرائيل منذ بداية النكبة عام 1948".وأوضحت الحملة أن رحلة "حق الولادة" التي تنظم في الجامعات الأميركية هي رحلة مجانية إلى إسرائيل لمدة 10 أيام، تخفي عن الزوار حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون.وأشارت إلى أن هدف الحملة التي أطلقت عليها اسم حملة "مقاطعة حق المولد" هو الضغط على الصندوق القومي اليهودي، والصندوق اليهودي المتحد في شيكاغو، للتوقف عن النشاط في الجامعات الأميركية وإيقاف تمويل هذه الزيارات.وبينت أن رحلات "حق الولادة" تمحو تاريخ فلسطين والفلسطينيين وتستبعد حقيقة وجود الاحتلال كليًا من الزيارة، مشيرة إلى أن منظمي رحلات "حق الولادة" متواطئون بشدة مع الاحتلال، ويشجعون الشباب اليهود على الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها، بينما يُحرم الفلسطينيون باستمرار من حق العودة.