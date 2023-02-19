شؤون فلسطينية

رام الله: مستوطنون يخربون غرفا زراعية في سلواد

رام الله: مستوطنون يخربون غرفا زراعية في سلواد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تخريب مجموعة من الغرف الزراعية وتدمير محتوياتها وسرقة بعضها، في أراضي بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي المواطنين بمنطقة البرج في البلدة، وقامت بتخريب ثلاث غرف زراعية وتدمير محتوياتها، وسرقة محركات كهربائية منها.

وأشارت المصادر إلى أن الغرف الزراعية تعود للمواطنين نزيه العنيد، وفواز الشوارب، وفتح الله حماد، وأن منطقة البرج التي تقع بها الغرف منطقة أثرية، وتتعرض لاقتحامات مستمرة وتخريب من قبل المستوطنين.

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