شؤون فلسطينية

فتوح يُعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية

فتوح يُعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية وأعضاء الوفد المرافق لها، من قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 

وأعرب فتوح عن تقديره لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الوفد الإسرائيلي في هذه القمة الإفريقية، وخاصة موقف جنوب إفريقيا ودول إفريقيا كافة، الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يأتي منسجما مع قيم ومبادئ نبذ العنصرية والاحتلال للاتحاد الإفريقي.

كما أشاد فتوح بموقف الاتحاد الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا في إنهاء الاحتلال "الفاشي"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا كل الدول الإفريقية الصديقة إلى عدم استقبال وفود للاحتلال "المجرم"، وإلى تبني هذه المواقف المشرفة، والعمل على عزل الاحتلال الفاشي العنصري وحكومته "الفاشية"، وإبعاده عن هذا الاتحاد الذي تأسس لنصرة الحرية ومناهضة العنصرية والظلم.

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