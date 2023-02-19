الاحتلال يحتجز رئيس هيئة الأسرى على معبر الكرامة

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مخابرات الاحتلال احتجزت أبو بكر لأكثر من ساعة، خضع خلالها للتحقيق والاستجواب.





وتابعت: جاء ذلك على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية الأسرى.

رام الله - دنيا الوطناحتجزت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، على معبر الكرامة، لدى عودته إلى أرض الوطن.