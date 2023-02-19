النائب قرعاوي: العصيان المدني خطوة مهمة لمواجهة صلف الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي أن شروع المقدسيين، في عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس، بتنفيذ العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسيين، يعد خطوة مهمة في مواجهة صلف الاحتلال وإرهابه بحق المواطن المقدسي.وأشار النائب قرعاوي إلى أن تنفيذ هذا القرار والنجاح فيه بالحد المقبول، يعني أنه ستكون خيبة أمل كبيرة للاحتلال خاصة في القدس.وأضاف أن هذا يعني أن القدس ربما تخرج عن سيطرة الاحتلال في أوقات قادمة، لأن الوضع في القدس أصبح غير محتمل ولا يطاق.ورأى قرعاوي أن الاحتلال إذا لم يتدارك الوضع في القدس ويتراجع عن عقوباته، ومشاريعه الاستيطانية التهويدية بحق المدينة المقدسة وضواحيها والانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات فسوف تكون له عقبة كبيرة يصعب التعامل معها وسينتقل عدواها إلى مناطق أخرى.وأوضح قرعاوي أن المطلوب فلسطينيا بالدرجة الأولى دعم أهل القدس في كافة الخطوات التي يتخذونها، وذلك باعتبار الضفة وغزة وأراضي عام 1948 والقدس جسدا واحدا، وأن أية خطوات قادمة يجب أن تكون موحدة.