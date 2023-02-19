شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا وطفلًا من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وطفلًا من القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا وطفلا مقدسيين.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم يوسف غيث من جبل المكبر بالقدس، كما اعتقلت الطفل يونس الرشق من بلدة الطور، بعد اقتحام منزل عائلته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة شعفاط شمال القدس، وداهمت منزل الأسير عباس الصالحي واستولت على مبلغ مالي بقيمة 650 شيقلا، إضافة إلى مصاغ من الفضة.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي لفترة من الوقت، على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة حزما، شمال القدس.

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