نتنياهو يُعقب على القصف الإسرائيلي في سوريا ويوجه رسالة لإيران

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إن "حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ولن تسمح لها بالتمركز عند الحدود الشمالية لسوريا، وأنها ستفعل كل شيء، وستبذل قصارى جهدها لحماية الإسرائيليين وترد بقوة على الهجمات ضدهم".







جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بعد ساعات من قصف وقع الليلة الماضية في سوريا، وأدى لسقوط شهداء وجرحى.







وأكد نتنياهو أن "ما ذكر عن وقوع هجوم اتهم إيران بالوقوف خلفه ضد سفينة في الخليج العربي، متهًما إياها بانتهاك حرية الملاحة الدولية، كما أنها هاجمت قاعدة عسكرية بالأمس في سوريا، ومواصلتها إرسال أسلحة وصفها بالفتاكة بهدف الإضرار بمن وصفهم المدنيين بعيًدا عن حدودها".





وأضاف: "تحاول إيران باستمرار إيذاء دولة إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أنحاء مختلفة من العالم، ولكن لن نخشى هذه الهجمات، هي لا تحاول فقط إيذائنا جسديًا، بل أيضًا الإضرار ومحاولة تقويض تمساكنا كشعب"، وفق صحيفة (القدس) المحلية.







وبالشأن الداخلي الإسرائيلي، قال نتنياهو إنه "يجب تهدئة الأوضاع وخفض ألسنة اللهب، والتوقف عن التحريض، مشيرًا إلى أنه أتفق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمحاربة المحرضين الذي تزايد في الآونة الأخير بين أوساط الإسرائيليين"، وفق وصفه.



رام الله - دنيا الوطن