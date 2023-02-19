(واللا): اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن خفض التوتر بالضفة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع إسرائيلي، مساء يوم الأحد، تفاصيل اتفاق جرى بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة أمريكية بشأن خفض التوترات بالضفة الغربية.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه "بوساطة أمريكية وتحت ضغط شديد من إدارة بايدن، توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية".وأضاف الموقع: "بحيث يعلق الطرفان في إطاره الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر، السلطة تعلق نشاطها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وإسرائيل تؤخر الترويج لخطط البناء".