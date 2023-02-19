الرجوب: مركزية فتح تعقد الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن مركزية الحركة ستعقد مساء الثلاثاء المقبل اجتماعًا لها لبحث عدة أمور.وأوضح الرجوب، أن اجتماع مركزية فتح سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بهدف بحث آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية.الجدير بالذكر أن حالة من التوتر تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال في انتهاكاته ضد شعبنا لعل أبرزها هذه الأيام الحملة التي يقوم بها ضد الأسرى في السجون خاصة المقدسيين منهم.