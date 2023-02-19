إعلام إسرائيلي: الخلافات بين بن غفير وشبتاي على وشك الانفجار

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الخلافات بين مفتش الشرطة، يعقوب شبتاي ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير على وشك الانفجار بسبب سياسات الأخير.



ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن بن غفير، قال إن "النشاط الأمني لقواته في أحياء شرق القدس ستستمر وتتواصل بتعليمات شخصية منه".

وأضاف بن غفير في تصريحات له قبيل دخوله اجتماع الحكومة الإسرائيلية، "تحدثت مع مفوض الشرطة يعقوب شبتاي هذا الصباح، وقلت له هذه هي سياستي"، بحسب ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت قبل أيام بأن الوزير بن غفير وضع شبتاي أمام خيار الانصياع لأوامره وإلا سيتخذ قرارًا بإقالته من منصبة كمفتش للشرطة.