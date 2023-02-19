شؤون فلسطينية

"المالية" توقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية لدعم عدة برامج تطويرية

"المالية" توقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية لدعم عدة برامج تطويرية
بشارة يوقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية
رام الله - دنيا الوطن
وقَّع وزير المالية شكري بشارة اليوم الأحد، اتفاقيتي منحة برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومنحة تطوير إدارة النفايات المعدية بقيمة 15 مليون دولار أسهمت بها الحكومة اليابانية.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في مقر الوزارة برام الله، بحضور نائب وزير الخارجية الياباني، والسفير الياباني لدى فلسطين، ورئيس مكتب جايكا في فلسطين، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وتبلغ قيمة منحة برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي حوالي 7.6 مليون دولار، وهي مقدمة من الحكومة اليابانية، ويتم تنفيذها من خلال وزارة المالية، وسيتم تخصيص حوالي 5.6 مليون دولار من أجل شراء وتوريد أجهزة ومعدات خاصة بوزارة الزراعة، لتطوير آليات عمل الوزارة بهدف دعم المزارعين الفلسطينيين، وسيتم تنفيذ هذا الجزء من المنحة بالتنسيق ما بين وزارة الزراعة، ووزارة المالية، ومكتب الممثلية اليابانية، وسيستم تخصيص باقي المنحة حوالي 2 مليون دولار من أجل شراء وتوريد المحروقات لصالح الهيئة العامة للبترول/ وزارة المالية، ويتم تنفيذها بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومكتب الممثلية اليابانية.

كما بلغت قيمة منحة تطوير إدارة النفايات المعدية حوالي 7.4 مليون دولار، وهي مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الحكم المحلي، وسيتم تنفيذها من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، وسيتم تخصيص أموال المنحة لتطوير إدارة النفايات المعدية في فلسطين، من خلال شراء الأجهزة والمعدات الخاصة بذلك، وتنفيذ البرامج والأنشطة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

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