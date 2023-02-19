شؤون فلسطينية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، اليوم الأحد في مقر المجلس الأعلى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأكد الرجوب خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مجددا التأكيد على حرص دولة فلسطين على استمرار العلاقات والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والرياضية والشبابية.

واستعرض الرجوب أبرز ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات في ظل السياسة الإسرائيلية وما تشمله من توسع استيطاني، وإمعان في سياسة القتل والتهويد للأرض، والتي تهدف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، أكد السفير على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أيضا حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع بين البلدين.

وجرى اللقاء بحضور أمين عام المجلس الأعلى الوزير عصام القدومي، والوكيل منذر مسالمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية مازن ملوح.

أخبار ذات صلة

الرجوب: مركزية فتح تعقد مساءً اجتماعًا برئاسة الرئيس عباس

الرجوب: مركزية فتح تعقد مساءً اجتماعًا برئاسة الرئيس عباس

&quot;المالية&quot; توقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية لدعم عدة برامج تطويرية

"المالية" توقع اتفاقية مع الحكومة اليابانية لدعم عدة برامج تطويرية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

وزيرة الصحة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

وزيرة الصحة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

فتح: قمة الاتحاد الإفريقي تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة

فتح: قمة الاتحاد الإفريقي تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة

حركة المقاومة الشعبية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

حركة المقاومة الشعبية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

اتحاد المقاولين بغزة: هناك حلول لإنهاء الخلاف مع الوكالة ونأمل عدم الوصول للمقاطعة الكاملة

اتحاد المقاولين بغزة: هناك حلول لإنهاء الخلاف مع الوكالة ونأمل عدم الوصول للمقاطعة الكاملة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم

حمادة: المواجهة مع الاحتلال هي سبيل المقدسيين لانتزاع حقوقهم

حمادة: المواجهة مع الاحتلال هي سبيل المقدسيين لانتزاع حقوقهم

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع وفد من وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

منوعات

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

بعد مسلسل ما وراء الطبيعة.. هذا ما سيقدمه أحمد أمين

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في &quot;الليلة الماسية&quot;؟

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في "الليلة الماسية"؟

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

لن تصدق ماذا فعل عزيز مرقة ليتزوج من حبيبته؟

لن تصدق ماذا فعل عزيز مرقة ليتزوج من حبيبته؟

بالصور.. إليسا تتألق خلال فعاليات مهرجان فبراير الكويت

بالصور.. إليسا تتألق خلال فعاليات مهرجان فبراير الكويت

سيلينا غوميز تعاني من مرض &quot;الذئبة&quot; النادر

سيلينا غوميز تعاني من مرض "الذئبة" النادر

عربي

السعودية: إجماع عربي على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

السعودية: إجماع عربي على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

الإمارات: انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة والمسؤولين

الإمارات: انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة والمسؤولين

سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس

سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس