الرجوب يستقبل السفير الصيني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، اليوم الأحد في مقر المجلس الأعلى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وأكد الرجوب خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مجددا التأكيد على حرص دولة فلسطين على استمرار العلاقات والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والرياضية والشبابية.واستعرض الرجوب أبرز ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات في ظل السياسة الإسرائيلية وما تشمله من توسع استيطاني، وإمعان في سياسة القتل والتهويد للأرض، والتي تهدف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.ومن جانبه، أكد السفير على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أيضا حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع بين البلدين.وجرى اللقاء بحضور أمين عام المجلس الأعلى الوزير عصام القدومي، والوكيل منذر مسالمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية مازن ملوح.