وزيرة الصحة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، يقضي بعودة العمل بنظام التأمين الصحي للشركات، اعتباراً من اليوم الأحد.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنه سيتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص خلال اليومين المقبلين.وأشارت الوزارة إلى أن اجتماعاً عُقد برعاية الوزيرة الكيلة، ونقيب المحامين سهيل عاشور، لبحث جميع النقاط العالقة بين الطرفين، وانطلاقاً من الحرص التام على مصلحة المواطنين، في الحصول على الحق العلاجي الكامل وبأفضل جودة.وحضر الاجتماع نقيب الأطباء شوقي صبحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، ومجلس نقابة الأطباء، ومجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة.