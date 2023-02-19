حركة المقاومة الشعبية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

قالت حركة المقاومة الشعبية، إننا: "نستنكر وندين بشدة الاعتداء الصهيوني الغاشم على العاصمة السورية دمشق، والذي أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة مدنيين سوريين".





وتابعت خلال بيان لها: "نعبر عن تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب سوريا في ظل ما تتعرض له من عدوان متواصل من جانب العدو الصهيوني، كما ونحتسب الشهداء ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين".





وأكملت: "نؤكد أن القصف الصهيوني الغادر يدلل على حجم الفشل الواضح في القضاء على مقاومة شعبنا الفلسطيني وكل حر ومنحاز لقضيتنا الوطنية".





وأكدت أن: "العدوان على سوريا هو رسالة لجميع الدول العربية والاسلامية، تكشف زيف هذا الاحتلال المجرم وارهابه المتواصل".

رام الله - دنيا الوطن