اتحاد المقاولين بغزة: هناك حلول لإنهاء الخلاف مع الوكالة ونأمل عدم الوصول للمقاطعة الكاملة











وأعلن اتحاد المقاولين بغزة، صباح اليوم الأحد، الإضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط/فبراير الجاري.



كما أعلن الإضراب والتوقيف عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار/مارس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، يوم السبت الأول من نيسان/إبريل المقبل، والتوقف التام عن العمل بتاريخ 15 من آيار/مايو المقبل.













وأعلن اتحاد المقاولين بغزة، صباح اليوم الأحد، الإضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط/فبراير الجاري.كما أعلن الإضراب والتوقيف عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار/مارس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع، يوم السبت الأول من نيسان/إبريل المقبل، والتوقف التام عن العمل بتاريخ 15 من آيار/مايو المقبل.

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأكد نائب رئيس اتحاد المقاولين في غزة أيمن جمعة، أن مقاطعة وكالة "أونروا" مستمرة حتى اللحظة والحوارات لم تتوقف، لافتاً أن أخر اجتماع مع إدارة الوكالة كان قبل يومين.وأكد جمعة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن هناك حلول تم اقتراحها بطرح هذه المشكلة على المانحين ومستويات أعلى في الأمم المتحدة، متمنياً أن يتم التعامل مع الأمر بشكل إيجابي.ولفت إلى أن لديهم الكثير من الآمال في الوقت الراهن، لأن إدارة الوكالة وصلت إلى قناعة بأنه يجب حل هذه المشكلة والأزمة حلاً إنسانياً.وقال جمعة إنه تم اتخاذ إجراءات تصعيدية من ضمنها التوقف الجزئي عن العمل في مشاريع الوكالة، والتي قد تصل في نهاية المطاف لإيقاف كامل للعمل.