المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

رام الله - دنيا الوطنفي احتفال حاشد نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب لخبراء ومحامين وأكاديميين وممثلي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، كرمت السيدة أمينة أبو عياش، الحقوقية المتميزة رئيسة المجلس، المحامي راجي الصوراني لما قدمه من اسهامات عملية ونظرية في الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني والعربي وحقه في الكرامة الانسانية والعدالة وذلك علي مدار اكثر من أربعين عاماً.وقد شارك في حفل التكريم بكلمات مؤثرة استعرضت المسيرة الحقوقية والقانونية للصوراني كلا من الاستاذ عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين والاستاذ أمجد الشوا، نائب المفوض العام للهيئة ومدير شبكًة المنظمات الأهلية الفلسطينية.الصوراني اعتبر هذا التكريم، تكريماً للحركة الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان في فلسطين، وأكد تقديره العميق لمناضلي وحركة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المغرب واعتزازه وتقديره لمجلس حقوق الانسان في المغرب، واكد أنهم من رواد حركة حقوق الانسان في العالم العربي وانهم دعموا بدون حدود تاريخياً وحاضراً على المستوى العربي والدولي والاممي نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن دعمهم الآن مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.