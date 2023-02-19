الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل





استنكر الشيخ الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطينمستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة بالبلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن، على يد مجموعات المستوطنين الإرهابية الجاثمة في قلب مدينة الخليل، مما أدى لتحطيم نوافذه ودمار في مرافقه والباحة الخارجية للمسجد.وأكد الهباش في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الحرب المسعورة التي تشنها دولة الاحتلال بأذرعها الأمنية والاستيطانية على المقدسات والمساجد ودور العبادة وخاصة في مدينتي القدس والخليل ضمن مخطط لتغيير وطمس ملامح وسمات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية تمهيداً لفرض مخطط التهويد الذي يستهدف المدينتين على وجه الخصوص.وطالب قاضي القضاة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة (يونسكو) بالوقوف أمام التزاماتها تجاه ما تتعرض له مقدساتنا وأماكن عبادتنا وهي التي أكدت في أكثر من قرار على إسلامية وعروبة مدينتي القدس والخليل ولا حق لغير المسلمين بهما.كما طالب الهباش العالمين العربي والإسلامي بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة في فلسطين ومساندة إخوانهم الفلسطينيين الذي يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها ونيابة عنها ضد هذا الاحتلال المجرم، مؤكداً أن مسؤولية حماية فلسطين ومقدساتها هي واجب وتكليف رباني للأمة الإسلامية جمعاء وليس للفلسطينيين فقط الذين شرفهم الله أن يكونوا رأس الحربة في الدفاع عن عقيدة الإسلام ومقدسات المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي بالخليل وكافة مساجد فلسطين.