شؤون فلسطينية

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
مثل الدكتور وائل شاهين جامعة بوليتكنك فلسطين في الندوة الدولية التي عقدت في مدينة أريحا 13-14 فبراير 2023 بعيد توقيع اتفاقيات تنموية بقيمة 16.6 مليون يورو بين الحكومة الإيطالية وفلسطين من ضمنها اتفاقية حفظ وإدارة تل السلطان بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.4 مليون يورو تنفذ على مدار ثلاث سنوات.

جاء ذلك لتعزيز التنمية السياحية المستدامة وحماية التراث الثقافي والتاريخي وتنمية المواقع الأثرية "الطينية" ودراستها والمحافظة عليها كي تعود بالنفع اقتصاديا واجتماعيا للمجتمعات المحلية بشكل عام ومحافظة أريحا بشكل خاص. حيث سيتم العمل في هذا المشروع للحفاظ على الموقع الاثري القديم " تل السلطان" في مدينة أريحا والذي يعود تاريخه الى أكثر من عشرة آلاف عام حيث يعتبر أقدم مكان في العالم.

من الجدير ذكره بأن الموقع الأثري تم ادراجه في القائمة المؤقتة في فلسطين لمواقع التراث الطبيعي والثقافي، وهو مرشح الآن لإدراجه في قائمة التراث العالمي اليونسكو.

وسيقوم بالعمل على هذا المشروع جامعة لا سابيينزا في روما واليونسكو ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي "مكتب القدس" وغيرهم من المؤسسات الوطنية على العمل مباشرة لتفادى الأخطار التي تهدد حاليا قيمته الأثرية للخطر في حال عدم التدخل السريع لموقع التل والذي يحتوي على العديد من المشاكل لكبر مساحته التي تعادل الستة هكتارات "أي ما يعادل ستين ألف متر مربع" وصعوبة تضاريسه في حال الحفر وغيره.

استمرت الندوة الدولية لمدة يومين متواصلين حضرت خلالهما وزيرة السياحة والآثار والقنصل الايطالي في القدس وسفير اليونيسكو في رام الله ورئيس بلدية أريحا وممثلون عن الجامعات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بالإضافة الى الضيوف الأجانب الأكاديميين وطلابهم الباحثين في تخصص الأركيولوجيا وعلم الحفريات والتنقيب، وكذلك العديد من المشاركات في هذه الندوة من مناطق دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي " سكايب" وقد كان لقاء بناء ومهما وفيه محتوى علمي قيم فريد من نوعه.

من الجدير ذكره بأن جامعة بوليتكنك فلسطين تدعم دوما طاقمها الأكاديمي للتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز المسيرة التعليمية في فلسطين.

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

وزيرة الصحة: التوصل لاتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين

فتح: قمة الاتحاد الإفريقي تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة

فتح: قمة الاتحاد الإفريقي تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة

حركة المقاومة الشعبية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

حركة المقاومة الشعبية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

اتحاد المقاولين بغزة: هناك حلول لإنهاء الخلاف مع الوكالة ونأمل عدم الوصول للمقاطعة الكاملة

اتحاد المقاولين بغزة: هناك حلول لإنهاء الخلاف مع الوكالة ونأمل عدم الوصول للمقاطعة الكاملة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يكرم راجي الصوراني

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

الهباش يستنكر اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مسجد في البلدة القديمة بمدينة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

حركة الجهاد الإسلامي تعلق على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم

عكرمة صبري يشيد بثبات أهل القدس وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم

حمادة: المواجهة مع الاحتلال هي سبيل المقدسيين لانتزاع حقوقهم

حمادة: المواجهة مع الاحتلال هي سبيل المقدسيين لانتزاع حقوقهم

&quot;التعليم العالي&quot; تبحث مع وفد من وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تبحث مع وفد من وزارة الثقافة والعلوم الهولندية تعزيز التعاون المشترك

شاهد: اتحاد المقاولين بغزة يعلن عن إجراءات تصعيدية كبيرة ضد الوكالة

شاهد: اتحاد المقاولين بغزة يعلن عن إجراءات تصعيدية كبيرة ضد الوكالة

منوعات

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

درة: لم أكن أتوقع كل هذا من زوجي

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

لهذا السبب الصادم.. السلطات الإماراتية تعتقل النجمة كاز كروسلي!

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بالصور.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في &quot;الليلة الماسية&quot;؟

بمبلغ خيالي.. كم سعر أقراط أحلام في "الليلة الماسية"؟

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. جورجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

شاهد.. فنانون مصريون يحتفلون بتخرّج أبنائهم من الجامعة

لن تصدق ماذا فعل عزيز مرقة ليتزوج من حبيبته؟

لن تصدق ماذا فعل عزيز مرقة ليتزوج من حبيبته؟

بالصور.. إليسا تتألق خلال فعاليات مهرجان فبراير الكويت

بالصور.. إليسا تتألق خلال فعاليات مهرجان فبراير الكويت

سيلينا غوميز تعاني من مرض &quot;الذئبة&quot; النادر

سيلينا غوميز تعاني من مرض "الذئبة" النادر

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها الأخير على تويتر

عربي

السعودية: إجماع عربي على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

السعودية: إجماع عربي على عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا

الإمارات: انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة والمسؤولين

الإمارات: انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة والمسؤولين

سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس

سعيّد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس