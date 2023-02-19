جامعة بوليتكنك فلسطين تشارك في الندوة الدولية لحفظ وإدارة تل السلطان

رام الله - دنيا الوطنمثل الدكتور وائل شاهين جامعة بوليتكنك فلسطين في الندوة الدولية التي عقدت في مدينة أريحا 13-14 فبراير 2023 بعيد توقيع اتفاقيات تنموية بقيمة 16.6 مليون يورو بين الحكومة الإيطالية وفلسطين من ضمنها اتفاقية حفظ وإدارة تل السلطان بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.4 مليون يورو تنفذ على مدار ثلاث سنوات.جاء ذلك لتعزيز التنمية السياحية المستدامة وحماية التراث الثقافي والتاريخي وتنمية المواقع الأثرية "الطينية" ودراستها والمحافظة عليها كي تعود بالنفع اقتصاديا واجتماعيا للمجتمعات المحلية بشكل عام ومحافظة أريحا بشكل خاص. حيث سيتم العمل في هذا المشروع للحفاظ على الموقع الاثري القديم " تل السلطان" في مدينة أريحا والذي يعود تاريخه الى أكثر من عشرة آلاف عام حيث يعتبر أقدم مكان في العالم.من الجدير ذكره بأن الموقع الأثري تم ادراجه في القائمة المؤقتة في فلسطين لمواقع التراث الطبيعي والثقافي، وهو مرشح الآن لإدراجه في قائمة التراث العالمي اليونسكو.وسيقوم بالعمل على هذا المشروع جامعة لا سابيينزا في روما واليونسكو ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي "مكتب القدس" وغيرهم من المؤسسات الوطنية على العمل مباشرة لتفادى الأخطار التي تهدد حاليا قيمته الأثرية للخطر في حال عدم التدخل السريع لموقع التل والذي يحتوي على العديد من المشاكل لكبر مساحته التي تعادل الستة هكتارات "أي ما يعادل ستين ألف متر مربع" وصعوبة تضاريسه في حال الحفر وغيره.استمرت الندوة الدولية لمدة يومين متواصلين حضرت خلالهما وزيرة السياحة والآثار والقنصل الايطالي في القدس وسفير اليونيسكو في رام الله ورئيس بلدية أريحا وممثلون عن الجامعات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بالإضافة الى الضيوف الأجانب الأكاديميين وطلابهم الباحثين في تخصص الأركيولوجيا وعلم الحفريات والتنقيب، وكذلك العديد من المشاركات في هذه الندوة من مناطق دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي " سكايب" وقد كان لقاء بناء ومهما وفيه محتوى علمي قيم فريد من نوعه.من الجدير ذكره بأن جامعة بوليتكنك فلسطين تدعم دوما طاقمها الأكاديمي للتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز المسيرة التعليمية في فلسطين.