دولي

ما هي الآلية التي تعتمدها تركيا للتعرف على وفيات الزلزال مجهولة الهوية؟

ما هي الآلية التي تعتمدها تركيا للتعرف على وفيات الزلزال مجهولة الهوية؟
آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، المواطنين للتوجه إلى مراكز مخصصة في كل ولاية للحصول على عينة دم لإجراء الفحص وتسهيل التعرف على أصحاب الجثث مجهولة الهوية، وذلك عبر فحص الحمض النووي.

وتبذل السلطات التركية جهوداً كبيرة، في إيجاد آلية، بهدف التعرف على وفيات الزلزال مجهولة الهوية، الذي ضرب البلاد. 

وقال وزير الداخلية التركي، الأحد، إن هناك نحو 82 ألف مبنى إما انهارت تماماً أو تضررت بشدة نتيجة الزلزالين المتتالين في الولايات العشر، مشيراً إلى أن عملية حصر المباني المتضررة ستكتمل الاثنين، وفق ما نقل موقع (العربية).

كما بدأت السلطات التركية في حصر أضرار الزلزال بعد تباطؤ عمليات الإنقاذ. ودبت روح الحياة في مدن تركيا المنكوبة، وانطلقت بالفعل أعمال التنظيف والتعقيم في الشوارع المحيطة بالمناطق والمباني المتضررة.

في السياق، يتواصل نزوح المتضررين جراء الزلزال من الولايات المنكوبة في تركيا إلى مناطق أخرى بحثا عن مأوى ومكان أكثر أمنا.

واشتكى مواطنون من عمليات استغلال من الشركات لنقل ما بقي من أمتعتهم، حيث وجدت بعض الشركات المستغلة في الكارثة فرصة لرفع تعريفة النقل.

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ما هي الآلية التي تعتمدها تركيا للتعرف على وفيات الزلزال مجهولة الهوية؟

ما هي الآلية التي تعتمدها تركيا للتعرف على وفيات الزلزال مجهولة الهوية؟

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